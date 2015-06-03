Дипломная работа по физкультуре

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок314 просмотров
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Тема: "Развитие гандбола в Московской области и факторы его определяющие".

С 90-х годов по настоящее время

Прилагаю документы от заказчика. прошу цену и срок

9 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Mama_Jein
Евгения 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$120
13 дней
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