Дипломная работа - экономика

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дипломная работа

тема: Особенности перемещения товаров и транспортных средств физическими лицами через таможенную границу

работа содержит: Теория и практика

Все требования и кретерии прикрепляю в Word файле

объем: 70-80 страниц

шрифт, инт. 14, 1.5

кл-во источников: 45 -50

сноски: подстрочные

9 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад