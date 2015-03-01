Дипломная работа

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Дисциплина "Национальная безопасность"

Тема "Влияние социальных и политических конфликтов на национальную безопасность РФ"

Общее число страниц от 100 ( текста - 70-90)

Антиплагиат 80%

Оформление по Госту.

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9 лет назад
kommarvla
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
lubsha
Любовь 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$100
14 дней
Работа сделана в указанные сроки и в соответствии с требованиями. Большое спасибо. Буду сотрудничать дальше.
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