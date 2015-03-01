Дипломная работа

курсовая работа предмет: таможенно-тарифное регулирование тема: анализ применения тарифных квот теория и практика 25 страниц. 10 источников
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Дисциплина "Национальная безопасность"
Тема "Влияние социальных и политических конфликтов на национальную безопасность РФ"
Общее число страниц от 100 ( текста - 70-90)
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