Работа по эконометрике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки124 просмотра
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надо выполнить некоторые расчеты по эконометрике.

срок 5-7 дней

подробности в прикрепленном файле

9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад