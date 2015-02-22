Подготовить работу по менеджменту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок183 просмотра
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нужно подготовить небольшую работу по менеджменту.

срок 5-7 дней.

подробности во вложенном файле

9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
stars21
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$10
3 дня
Все отлично, спасибо!
Отличная сделка, спасибо