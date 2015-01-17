Работа по менеджменту

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Направление работы : Менеджмент-Маркетинг

Предмет : Методы принятия управленческих решений

Тема (описание работы) : ВАРИАНТ 4

Срок сдачи (ДД.ММ.ГГ) : : 17.01.2015

Дополнительные требования : : Задание номер 3 выполнить на примере столярного производственного цеха с персоналом из директора, дизайнера, бухгалтера, 3 столяра, маляр, уборщица

9 лет назад
studentmgsu
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад