Работа по менеджменту

Требуется автор для написания реферата по психологии творчества. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: психология творчества Объем: 30 листов Цена: 1 200 р. Срок общей сдачи работы: 20 января Срок сдачи 1-й части: 17 января В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Направление работы : Менеджмент-Маркетинг
Предмет : Методы принятия управленческих решений
Тема (описание работы) : ВАРИАНТ 4
Срок сдачи (ДД.ММ.ГГ) : : 17.01.2015
Дополнительные требования : : Задание номер 3 выполнить на примере столярного производственного цеха с персоналом из директора, дизайнера, бухгалтера, 3 столяра, маляр, уборщица
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день Нужно сделать отчет по лабораторной работе Цена? Срок?Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт9 лет назад
предмет-образовательное право тема- напишу личным сообщением- примерно звучит так-Происхождение гражданско-правового образования в России срок-30 дней объем-60 стр без приложений ап-70-80%Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт9 лет назад
Дисциплина: Оценка стоимости ценных бумаг Тема: Оценка стоимости права собственности ценных бумаг, представленных в виде обыкновенных именных акций в количестве ХХХХ штук ОАО "Х" Кол-во страниц: 25 Оригинальность: 60% Срок: 17.01.2015 Дополнительно: Имеются методические рекомендации. Организация наша. Из методички:Объектом работы могут ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад
Задание в файле, нужно на завтра, на вечер.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Теоретическая механика рисунок один 21 вариант, вариант написан в кружочке в верхнем правом углуРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день Нужно сделать пять вариантов одной работы по методическим указаниям. Готовы отдать пять разным авторам, если один не возьмется делать все. Во вложении карточки вариантов. И МУ по работе Срок до 20.01-21.01 АП 70%Завершен9 лет назад
Курсовая по механизации животноводства Прикладываю подробности Срок и цена интересуют.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
75-80 стр. АП 80% сроки 30 дней плана нет все данные во вложении цену в рублях указывайте из расчета 60 руб 1 уеЗавершен9 лет назад
Нужен реферат по мировой экономике (А33). План работы: Введение. Основная часть: 1.Страны СНГ. Понятие единого экономического пространства и общего рынка стран СНГ. Взаимодействие стран СНГ. 2. Этапы становления валютной системы: система “золотого стандарта”, Генуэзская, Бреттон - Вудская и Ямайская ...Завершен9 лет назад