Дипломная соц.работа

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок234 просмотра
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75-80 стр.

АП 80%

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9 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад
$108
79 дней
Только 10 баллов. Мария отличный специалист, работаем давно и прекращать сотрудничество не собираемся)
Все, как и всегда, хорошо! За порядочность Елены можно не переживать!
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