Нужен реферат по региональной экономике (А32).

План работы:

Введение не нужно

Основная часть:

1.Территориальная структура хозяйства, формирование региональных систем, территориальное разделение труда, специализация, кооперация, концентрация, комбинирование, инфраструктура, степень освоенности территорий.

2.Свободные экономические и особые зоны, принципы, типы, методы создания, цели и задачи, анклавы и приграничные территории.

Заключение не нужно

Список использованной литературы (не менее 5 источников не позднее 5 лет)

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ!!!

Объем — 25 страниц.

Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично (сносками).

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы не использовать! Нужны СВЕЖИЕ источники и периодическая литература!

Оригинальность — 70 %.

Указывайте цены и сроки. Цена фиксируется в российских рублях, поэтому в комментариях пишите цену в рублях!

Оплата — Яндекс.Деньги / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.