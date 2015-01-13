Магистерская итальянский (на украинском)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1) Магистерская работа

2) На тему "Словотворення у сучасній італійській мові"

3) Плана нету, заверять нужно будет потом

4) С использованием как можно больше итальянских источников. Работа будет сдаваться преподу итальянского языка

5) Сроки выполнения - 3-4 месяца

9 лет назад
Hawk
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад