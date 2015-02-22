Курсовая реклама

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен11 заявок175 просмотров
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Тема-пункт 1.Теоретические аспекты развития рекламной деятельности

пункт 2.Современные тенденции рекламной деятельности

Срок- 6 дней

Объем- 25-30 стр

АП-80%

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План есть

9 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Onli-ok
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$15
5 дней
отлично
Всё отлично!!!
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