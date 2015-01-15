Курсовая работа

Дисциплина: Основы оценки машин, оборуд, тран.

Тема: Насос винтовой пневматический ТА-40А

Кол-во страниц: 35

Оригинальность: 60%

Срок: 15.01.2015

Дополнительно:

Вариант №1.

Имеются файлы: с шаблоном для выполнения курсовой работы, с рекомендациями по выполнению и варианты для работы-у клиента вариант №1.Из рекомендаций- Практическая часть работы выполняется в форме отчета об оценке. При этом объектом оценки является оборудование согласно назначенному Вам варианту (трактор, насос и т.д.).

Предложенную форму отчета об оценке можно всячески модифицировать, внося дополнительные расчетные таблицы, делая необходимые пояснения, приводя описание применяемых методов оценки и проч.