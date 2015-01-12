Курсовая по социальной педагогике

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Добрый день.

Мне необходима Ваша помощь в написании ( и последующем редактировании до момента сдачи) курсовой работы. Дисциплина "Социальная педагогика".

Тема работы: "Формирование стиля делового общения как условие эффективного управления организацией".

Работа из двух частей :теория+практика.

ПЛАН:

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

1. Психолого-педагогические особенности эффективного управления организацией

1.1 Управление организацией: принципы, стили, стратегии

1.2. Психолого-педагогические особенности эффективного управления

1.3. Деловое общение как условие эффективного управления организацией

2 Исследование влияния мотивов (эмпатии) делового общения на процесс эффективного управления организацией

2.1. Методики и методы исследования

2.2. Экспериментальная часть исследования

Заключение

Список литературы

Экспериментальная часть должна быть построена на основе работы менеджеров Банка.

Срок сдачи работы до 02.02.2015 (итоговый с коррективами)

Стоимость обсуждается.

С уважением, Дарья.

9 лет назад
DaryaVL
Дарья 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Arino4ka
Арина 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$26
20 дней
Вся работа перечеркнута руководителем.
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