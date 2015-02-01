Реферат по мировой экономике

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Нужен реферат по мировой экономике (А29).

План работы:

Введение.

Основная часть:

1.Транснационализация мирового хозяйства и развитие процесса глобализации мировой экономики.

(Основные направления развития глобализации и формирование глобального хозяйственного комплекса)

2. Спрос и предложение на валютном рынке.

(Установление равновесия на валютном рынке при плавающих и фиксированных системах валютных курсов)

Заключение

Список использованной литературы

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ!!!

Объем — 25 страниц.

Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично (сносками).

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы не использовать!

Оригинальность — 70 %.

Указывайте цены и сроки. Цена фиксируется в российских рублях, поэтому в комментариях пишите цену в рублях!

Оплата — Яндекс.Деньги / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.

9 лет назад
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
lubsha
Любовь 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$13
5 дней
Очень доволен сотрудничеством с Любовью. Работа выполнена в срок, с соблюдением всех требований.
Спасибо за заказ, Артем! Только позитивные впечатления от сотрудничества, четкое задание, своевременная и оперативная оплата.