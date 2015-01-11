Курсовой проект - Технология машиностроения, производство и ремонт ПТС

Здравствуйте.

Необходимо выполнить курсовой Технология машиностроения, производство и ремонт ПТС и ДМ.

Курсовой проект включает следующие разделы:1) проект завода по ремонту машин с детальной разработкой одного из участков; 2) технологический процесс сборки одного из узлов машины

Подробно все расписано в задании. Вариант: две последние цифры шифра (зачетной книжки) 84.

Жду предложений по цене и срокам.

Просьба ознакомится с условиями сотрудничества (в моем профиле) чтобы потом не было претензий и непонимания.