Нужно срочно сделать курсовую работу по электромагнитным переходным процессам. Вариант D17. Курсовая работа состоит из пояснительной записки и таблиц с исходными данными и сводных данных расчетов из записки. По ссылке: https://yadi.sk/d/EhK4e4wreF7Zp скачивайте бланк задания, методичку и ...
Курсовой проект - Технология машиностроения, производство и ремонт ПТС
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Здравствуйте.
Необходимо выполнить курсовой Технология машиностроения, производство и ремонт ПТС и ДМ.
Курсовой проект включает следующие разделы:1) проект завода по ремонту машин с детальной разработкой одного из участков; 2) технологический процесс сборки одного из узлов машины
Подробно все расписано в задании. Вариант: две последние цифры шифра (зачетной книжки) 84.
Жду предложений по цене и срокам.
Просьба ознакомится с условиями сотрудничества (в моем профиле) чтобы потом не было претензий и непонимания.
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