Два диплома организация кадастровой деятельности

надо написать две дипломных работы по одной теме но для разных организаций.

Есть исходный вариант, который можно взять за основу. но в итоге каждая работа должны быть написана в соответствии с выбранной организацией.

Страниц 80-100

АП от 80%

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