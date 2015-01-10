Два диплома организация кадастровой деятельности

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки149 просмотров
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надо написать две дипломных работы по одной теме но для разных организаций.

Есть исходный вариант, который можно взять за основу. но в итоге каждая работа должны быть написана в соответствии с выбранной организацией.

Страниц 80-100

АП от 80%

Срок 20 дней

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9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад