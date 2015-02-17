Курсовая по бухучету теоретическая

$25
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Предмет, дисциплина: Бухгалтерский финансовый учет

Тема работы: Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, и отражение ее результатов в учете.

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 20 и более

Срок выполнения: 12 янв

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9 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Natalinik7
Наталя 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 отзывов
9 лет назад
$17
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