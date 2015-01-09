Практическое задание по PR

Тема: стра-хование и его госуд-арственное регул-ирование. Предмет: государственные и муниципальные финансы. Срок сдачи:16.01.15. Страниц: 30-35. Антиплагиат от 60%, брать из каждого источника можно не более 10%. Три главы, разбитые на параграфы, в каждой главе не ...