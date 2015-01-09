Динамика основных показателей развития России. Курсовая

Курсовая работа

Тема: Динамика основных показателей развития России

Дисциплина: Экономическая оценка инвестиций

Объем не менее 40 страниц

Количество ссылок на источники – не менее 15

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