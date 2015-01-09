Тема: стра-хование и его госуд-арственное регул-ирование. Предмет: государственные и муниципальные финансы. Срок сдачи:16.01.15. Страниц: 30-35. Антиплагиат от 60%, брать из каждого источника можно не более 10%. Три главы, разбитые на параграфы, в каждой главе не ...
Динамика основных показателей развития России. Курсовая
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Курсовая работа
Тема: Динамика основных показателей развития России
Дисциплина: Экономическая оценка инвестиций
Объем не менее 40 страниц
Количество ссылок на источники – не менее 15
Структура, оформление, форматирование должны соответствовать методичке (см. приложение). Работа, не отвечающая требованиям, принята не будет.
К курсовой работе обязательно должна быть предоставлена справка на антиплагиат по форме (см. методичку, раздел VI и приложение 16) с уникальностью не менее 80% (antiplagiat.ru)
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