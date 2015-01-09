Вентиляция промышленного здания

требуется сделать КНИР. Тема: Пyти cнижения ceбест0имости Методичку прикрепил. Нужны расчёты по примеру. Информацию по предприятию можно брать с инета (у них есть сайт). Предприятие производственное. Все вопросы в личку. Срок 2-4 дня. Пишите стоимость и сроки. Всё есть в ...