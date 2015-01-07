Курсовая работа по геологии

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Необходимо выполнить графическую часть курсовой работы.

Надо сделать все 6 графических приложений.

1 Геологическая карта

2 Литолого-стратиграфическую колонку

3 Геологический профильный разрез

4 Структурно-тектоническую схему

5 Графики

6 Карта полезных ископаемых

Материалы по курсовой работе по ссылке http://takebin.com/u/6A59Ed1498

Методичка по ссылке http://takebin.com/u/977Bd96dA2

9 лет назад
workbest
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад