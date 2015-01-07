Курсовая работа по геологии

Задание самой курсовой: Разработать систему контроля регулярности движения автобусов. В системе должны храниться данные о: - Номере рейса - Табельном номере водителя - Дате рейса - Времени отправления по расписанию - Времени отправления фактическому - Времени прибытия по расписанию - Времени прибытия фактическому Программа ...