Курсовая работа по геологии

Дипломный проект Тема: Особенности совершения таможенных операций и производства таможенного контроля легковых автомобилей, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. Сегодня нужно предоставить план работы и список литературы Оформление по стандарту. (Университет РОСНОУ, факультет юридический, специализация-таможенное дело) Используемая литература должна ...
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Необходимо выполнить графическую часть курсовой работы.
Надо сделать все 6 графических приложений.
1 Геологическая карта
2 Литолого-стратиграфическую колонку
3 Геологический профильный разрез
4 Структурно-тектоническую схему
5 Графики
6 Карта полезных ископаемых
Материалы по курсовой работе по ссылке http://takebin.com/u/6A59Ed1498
Методичка по ссылке http://takebin.com/u/977Bd96dA2
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