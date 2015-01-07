тем "Эрмитаж в социокультурном пространстве России". План состоит из двух глав в каждой главе по три параграфа.обьем 60 стр.
Реферат: История государства и права зарубежных стран
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Нужно написать реферат.
Тема: Государства Древнего Китая.
Объем: 20 стр.
Цена 500р.
Срок 3-4 дня.
Уникальность 65% по антиплагиату.
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