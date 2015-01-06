Курсовая работа на тему: Акцентуация характера в подростковом возрасте

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Робота должна составлять не меньше 60 листов. На украинском языке. Практической части должно быть больше чем теоретической. Методика по "Опроснику Шмишека. Детский вариант акцентуации характера."

9 лет назад
xmen545
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад