Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, прошу Вас рассмотреть заказ и написать стоимость за свою работу (в рублях) Тема: модуль-фильтр нижних частот Объем: 25-30 стр Примерный срок выполнения: 12.01
Курсовая работа на тему: Акцентуация характера в подростковом возрасте
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Робота должна составлять не меньше 60 листов. На украинском языке. Практической части должно быть больше чем теоретической. Методика по "Опроснику Шмишека. Детский вариант акцентуации характера."
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