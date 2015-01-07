Курсовая работа

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специальность : сервисная деятельность

тема : "совершенствование коммуникационной деятельности предприятия"

25-30 страниц , 70% уникальность .

9 лет назад
AleksShur
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Nat13
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$40
4 дня
Исполнитель не самый лучший . не соблюдает никакие сроки , не отвечает на сообщения . В лучшем случае ответит через несколько дней и в итоге не выполненная работа и просто игнор . НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
Впервые написание отзыва поставило меня в тупик, поскольку адекватную оценку сотрудничества я дать не могу. И дело вот в чём - я не могу поставить ни плюс, ни минус, поскольку логичнее говорить о том, что сотрудничество не состоялось - работа мной не отправлена, но и оплата не получена и предоплаты не было... К сожалению, из-за серьезной болезни не смогла нормально выполнить проект и как-то держать связь с заказчиком. За что получила отрицательный отзыв, хотя считаю, что отзыв скорее должен бы быть нейтральным или быть не должен вовсе - в проектах существует кнопка "сотрудничество не состоялось"... Опираясь на предыдущее сотрудничество с Александрой, скорее рекомендую. Поскольку нейтральных отзывов на данном ресурсе нет, ставлю положительный, но исключительно за прошлые заслуги заказчика...