Курсовая работа

Впервые написание отзыва поставило меня в тупик, поскольку адекватную оценку сотрудничества я дать не могу. И дело вот в чём - я не могу поставить ни плюс, ни минус, поскольку логичнее говорить о том, что сотрудничество не состоялось - работа мной не отправлена, но и оплата не получена и предоплаты не было... К сожалению, из-за серьезной болезни не смогла нормально выполнить проект и как-то держать связь с заказчиком. За что получила отрицательный отзыв, хотя считаю, что отзыв скорее должен бы быть нейтральным или быть не должен вовсе - в проектах существует кнопка "сотрудничество не состоялось"... Опираясь на предыдущее сотрудничество с Александрой, скорее рекомендую. Поскольку нейтральных отзывов на данном ресурсе нет, ставлю положительный, но исключительно за прошлые заслуги заказчика...