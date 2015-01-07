Реферат: ТГП

$8
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок172 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно написать реферат.

Тема: Понятие и сущность механизма осуществления национальной безопасности государством. Характеристика государственных органов, осуществляющих национальную безопасность.

Объем: 20 стр.

Цена 500р.

Срок 3–4 дня.

Уникальность 65% по антиплагиату.

Ждем ваших заявок.

9 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад