Курсовая работа сопромат

Необходимо выполнить графическую часть курсовой работы. Надо сделать все 6 графических приложений. 1 Геологическая карта 2 Литолого-стратиграфическую колонку 3 Геологический профильный разрез 4 Структурно-тектоническую схему 5 Графики 6 Карта полезных ископаемых Материалы по курсовой работе ...
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3. исходные данные к проекту
3.1 разработать инструментальную накладку для обработки детали
3.1.1 разработать маршрутную технологию
3.1.2. подобрать режущие и вспомогательные инструменты и дать их обоснование
3.1.3. рассчитать режимы резания
3.1.3. описать настройку инструмента вне станка
3.1.5. вычертить инструментальную наладку.
3.2. рассчитать, сконструировать и дать рабочие чертежи следующих инструментов:
Групповой протяжки для обработки цилиндрического отверстия в детали из стали 10 с ?В=550Мпа. Размеры: Внутренний d=38Н9; длина отверстия l=28
3.3.Чашечного долбяка для нарезания прямозубых цилиндрических колес с углами зацепления ?=20?. Модуль колеса m=6.25; делительный диаметр d=125мм. Дать проверочный расчет долбяка
4 содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)
Аннотация
Введение
Оглавление
4.1. расчеты режущих инструментов в соответствии с заданием
4.2. расчет проектируемого инструмента на ЭВМ ( по заданию консультанта)
4.3.разработка инструментальной накладки( см. по п. 3.1.)
5. перечень графического материала( с точным указанием обязательных чертежей и графиков)
Рабочие чертежи режущих инструментов и инструментальной наладки
Чертежи делать в Компасе
Срок выполнения 2 дня.
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