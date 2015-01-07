Курсовая работа сопромат

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

3. исходные данные к проекту

3.1 разработать инструментальную накладку для обработки детали

3.1.1 разработать маршрутную технологию

3.1.2. подобрать режущие и вспомогательные инструменты и дать их обоснование

3.1.3. рассчитать режимы резания

3.1.3. описать настройку инструмента вне станка

3.1.5. вычертить инструментальную наладку.

3.2. рассчитать, сконструировать и дать рабочие чертежи следующих инструментов:

Групповой протяжки для обработки цилиндрического отверстия в детали из стали 10 с ?В=550Мпа. Размеры: Внутренний d=38Н9; длина отверстия l=28

3.3.Чашечного долбяка для нарезания прямозубых цилиндрических колес с углами зацепления ?=20?. Модуль колеса m=6.25; делительный диаметр d=125мм. Дать проверочный расчет долбяка

4 содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

Аннотация

Введение

Оглавление

4.1. расчеты режущих инструментов в соответствии с заданием

4.2. расчет проектируемого инструмента на ЭВМ ( по заданию консультанта)

4.3.разработка инструментальной накладки( см. по п. 3.1.)

5. перечень графического материала( с точным указанием обязательных чертежей и графиков)

Рабочие чертежи режущих инструментов и инструментальной наладки

Чертежи делать в Компасе

Срок выполнения 2 дня.

9 лет назад
workbest
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад