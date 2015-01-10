Нужен исполнитель для составления технического задания на разработку интернет-портала. Опыт и примеры работ - обязательны!
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Используется последний выпущенный релиз семерки (7.70.027).Конфигурация 1С:Бухгалтерия. Встроенные средства вывода информации в семерке: DBF-файл и текстовый файл (например, CSV), поддерживается кодировка DOS и Windows. Также для вывода можно использовать табличный документ ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать серию баннеров, посвященных Дню Победы для различных клиентов Размер: 1500х3000 мм Пример: https://drive.google.com/file/d/0B06xkAxCdyEHQzN6dFQ4dFB0bTg/view?usp=sharing Примерное количество: 25 шт. Без предоплаты. Часть оплата после согласования 50% работы. Постоянная связь по ...Наружная реклама20 заявокЗакрыт10 лет назад
Разработка концепции рекламной компании, а затем реализация ее на различные виды рекламоносителейФирменный стиль18 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо переработать сайт "под ключ" по аналогии с существующим. Аналог: sm-ros.ru Источник: sm-company.by Ваше предложение должно включать портфолио, цену и сроки. Спасибо!Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
См. вложениеРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
См. прикрепленные файлы...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $75
Разработка логотипа+шаблон визитки+фирменный бланк (русский+английский вариант) Необходимо соответствующее портфолио для выбора исполнителя Оплата по договору на расчетный счет Предоплата - 30%Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт10 лет назад
Интересует создание под ключ аналога проекта 015.by с разработкой как движка, так и дизайна и всей графики. А также затем поддержка и развитие данного проекта с ежемесячной оплатой Жду ваших предложений! Рассматриваются ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт10 лет назад