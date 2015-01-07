Курсовая - сети ЭВМ и телекоммуникации

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки135 просмотров
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Необходимо написать курсовую по предмету Сети ЭВМ и телекоммуникации.

Тема - есть возможность выбора темы из обширного списка

Срок исполнения - 10-14 дней

Объем работы — 30–35 листов, необходимо чтобы работа прошла проверку на плагиат.

Имеется литература в электронном виде.

Методические указания прилагаю.

9 лет назад
afgan
49 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$100
14 дней
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