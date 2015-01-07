КНИР по менеджменту

требуется сделать КНИР.

Тема: Пyти cнижения ceбест0имости

Методичку прикрепил.

Нужны расчёты по примеру. Информацию по предприятию можно брать с инета (у них есть сайт). Предприятие производственное.

Все вопросы в личку.

Срок 2-4 дня.

Пишите стоимость и сроки. Всё есть в методичке.