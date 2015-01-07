КНИР по менеджменту

3. исходные данные к проекту 3.1 разработать инструментальную накладку для обработки детали 3.1.1 разработать маршрутную технологию 3.1.2. подобрать режущие и вспомогательные инструменты и дать их обоснование 3.1.3. рассчитать режимы резания 3.1.3. описать настройку инструмента вне ...
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требуется сделать КНИР.
Тема: Пyти cнижения ceбест0имости
Методичку прикрепил.
Нужны расчёты по примеру. Информацию по предприятию можно брать с инета (у них есть сайт). Предприятие производственное.
Все вопросы в личку.
Срок 2-4 дня.
Пишите стоимость и сроки. Всё есть в методичке.
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