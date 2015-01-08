Решение и оформление задач по математике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт10 заявок207 просмотров
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1. Нужно ежедневно решать, оформлять и высылать заказчику не менее пяти задач.

Уровень сложности: стандартные задачи для учащихся 5-11 классов, ЕГЭ, олимпиадные.

2. Оплата ежедневная после проверки качества исполнения. Размер оплаты обсудим. Размер оплаты зависит от сложности задачи.

3. Общее количество задач около 3000.

4. При оформлении задач по геометрии рекомендуется использовать программу The Geometer's Sketchpad («Живая геометрия»).

5. В настоящее время рассматриваются заявки кандидатов, желающих выполнить данную работу. После рассмотрения всех поступивших заявок будут избраны 2-3 исполнителя.

9 лет назад
igorfrommoscow
Игорь 
75 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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