Стохастическое моделирование(150109)

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Задача из контрольной работы

Срок: 11.01.2015, к 09.00 по Мск

Выбрать из таблицы столбик чисел, довести до состояния покоя (8-10 величин)

И брать не целые числа . а дробные. например если в таблице число 53, то ставить 0,53

9 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад