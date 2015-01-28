2 реферата по праву

тема номре 10- Способы воздействия в межличностной коммуникации Антиплагиат 70 Методичка есть
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Каждый реф по 10стр, взять можно оба или один 1. Нормы права: понятие и их роль в жизнедеятельности общества.
2. Роль президента РФ в государственном управлении
Антиплагиат 70
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