2 реферата по праву

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен19 заявок322 просмотра
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Каждый реф по 10стр, взять можно оба или один 1. Нормы права: понятие и их роль в жизнедеятельности общества.

2. Роль президента РФ в государственном управлении

Антиплагиат 70

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
Alexey_Iml
Алексей 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$5
3 дня
Спасибо за работу
приятно было иметь дело