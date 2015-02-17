Реферат по аудиту

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки133 просмотра
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Предмет, дисциплина: основы аудита

Тема работы: аудит операций с основными средствами

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 15 страниц

Срок выполнения: 12 янв

Минимум 4 источника в списке лит-ры, введение 1лист, заключение 1 лист, 2-3 главы

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Бюджет 400р

9 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Natalinik7
Наталя 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 отзывов
9 лет назад
$6
2 дня
С Натальей работали не в первый раз, но в этот я недовольна нашим сотрудничеством. Работы были задержаны, подкачала уникальность, работы были слабые - я их переписывала.
Признаю, было такое. Но потом уникальность, хоть и с задержкой, но довела до более 70%.