Курсовая работа (на английском языке) - Маркетинг

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Задание прикреплено к проекту

работу желательно выполнить на английском языке.

https://cloud.mail.ru/public/64df36d5feae/marketing%20as%20communication.zip

Жду предложений по цене и сроку..

9 лет назад
dip1
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад