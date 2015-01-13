Социальная работа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки159 просмотров
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Необходимо написать отчет по практике , практика социального работника, можно договорного отдела соцслужбы , в отчете кроме описан я организации в которой проходила практика, необходимо приложить документы на основании которых происходят соцвыплаты или другие операции ( все подробно напишу специалисту )отчет нужен к понедельнику!

9 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$25
1 день
Очень рада сотрудничеству, работа хорошая, выполнена по требованиям . Сделана очень быстро, что никак не отразилось на качестве. Спасибо.
Спасибо за четкое задание, оперативную связь и быструю оплату!