Социальная работа

Необходимо написать отчет по практике , практика социального работника, можно договорного отдела соцслужбы , в отчете кроме описан я организации в которой проходила практика, необходимо приложить документы на основании которых происходят соцвыплаты или другие операции ( все подробно напишу специалисту )отчет нужен к понедельнику!