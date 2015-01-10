Курсовая электромагнитные переходные процессы

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно срочно сделать курсовую работу по электромагнитным переходным процессам.

Вариант D17.

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и таблиц с исходными данными и сводных данных расчетов из записки.

По ссылке:

https://yadi.sk/d/EhK4e4wreF7Zp

скачивайте бланк задания, методичку и черновик примера выполнения.

В предложении прошу указывать минимально возможный срок и стоимость.

9 лет назад
russtudentu
Владимир 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад