Нужно срочно сделать курсовую работу по электромагнитным переходным процессам. Вариант D17. Курсовая работа состоит из пояснительной записки и таблиц с исходными данными и сводных данных расчетов из записки. По ссылке: https://yadi.sk/d/EhK4e4wreF7Zp скачивайте бланк задания, методичку и ...
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необходимо выполнить курсовую работу по методички, с практической главой. Что должна сожержать 2 гл. смотрите в методичке!
Методичка во вложении, тема работы: Функционально-ориентированное управление предприятием.
Оригинальность не менее 60%
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