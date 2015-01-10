Курсовая

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки154 просмотра
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необходимо выполнить курсовую работу по методички, с практической главой. Что должна сожержать 2 гл. смотрите в методичке!

Методичка во вложении, тема работы: Функционально-ориентированное управление предприятием.

Оригинальность не менее 60%

9 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад