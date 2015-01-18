Реферат по региональной экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен реферат по региональной экономике (А30).

План работы:

Введение не нужно.

Основная часть:

1.Структурная блок-схема региональной политики.

(структура, теории регионального развития и др.)

2. Российский федерализм: правовые основы, основные черты и особенности.

(разделительная ориентация и асимметрия)

Заключение не нужно

Список использованной литературы (не менее 5 источников не позднее 5 лет)

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ!!!

Объем — 25 страниц.

Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично (сносками).

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы не использовать!

Оригинальность — 70 %.

Указывайте цены и сроки. Цена фиксируется в российских рублях, поэтому в комментариях пишите цену в рублях!

Оплата — Яндекс.Деньги / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.

9 лет назад
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Illirika
Марина 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$14
5 дней
Марина выполнила заказ в срок и в требуемом качестве. Большое спасибо!
Спасибо Артему за очередной заказ. С ним всегда приятно работать, так как задачи оговариваются чётко и человек всегда на связи. Рекомендую на 100%