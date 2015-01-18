Здравствуйте. Необходимо выполнить курсовой Технология машиностроения, производство и ремонт ПТС и ДМ. Курсовой проект включает следующие разделы:1) проект завода по ремонту машин с детальной разработкой одного из участков; 2) технологический процесс сборки одного из узлов машины Подробно все ...
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Нужен реферат по региональной экономике (А30).
План работы:
Введение не нужно.
Основная часть:
1.Структурная блок-схема региональной политики.
(структура, теории регионального развития и др.)
2. Российский федерализм: правовые основы, основные черты и особенности.
(разделительная ориентация и асимметрия)
Заключение не нужно
Список использованной литературы (не менее 5 источников не позднее 5 лет)
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ!!!
Объем — 25 страниц.
Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично (сносками).
Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.
Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!
Интернет-ссылки в списке литературы не использовать!
Оригинальность — 70 %.
Указывайте цены и сроки. Цена фиксируется в российских рублях, поэтому в комментариях пишите цену в рублях!
Оплата — Яндекс.Деньги / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.
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