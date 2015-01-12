Курсовой проект Расчет и Проектирование

Требуется сделать курсовую с практикой. Информация по предприятию есть. Тема: Пyти cнижения ceбест0имости Методичку прикрепил. Объём 25-30 стр. Утверждаем план работы и по нему пишем. Пишите стоимость в рублях и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: Проектирование вибробункера для подачи кристаллов на позицию разбраковки.
Ориентировочный срок: 23.01
1 сборочный чертеж на А1 и деталировка пяти деталей все на одном листе А1.
Объем: 20 страниц
Методичку скину лично исполнителю
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