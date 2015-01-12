Курсовой проект Расчет и Проектирование

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Тема: Проектирование вибробункера для подачи кристаллов на позицию разбраковки.

Ориентировочный срок: 23.01

1 сборочный чертеж на А1 и деталировка пяти деталей все на одном листе А1.

Объем: 20 страниц

Методичку скину лично исполнителю

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116282

9 лет назад
KseniyaSokolova
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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