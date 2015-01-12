Требуется сделать курсовую с практикой. Информация по предприятию есть. Тема: Пyти cнижения ceбест0имости Методичку прикрепил. Объём 25-30 стр. Утверждаем план работы и по нему пишем. Пишите стоимость в рублях и сроки.
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курсовая работа
предмет: таможенно-тарифное регулирование
тема: Приме-ие тарифных квот при ввозе товар ов на единую таможен ную территорию таможе нного союза.
теория и практика
кол-во страниц: 25
кол-во источников: 10
сноски: подстрочные
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