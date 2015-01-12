Инновационный менеджмент(150113)

Тема: Производство битумной мастики Ориентировочный срок: 26.01 Предмет: "Технология высокомолекулярных соединений". нужно рассчитать производительность , что бы потом рассчитать материальный баланс и тепловой . Преподаватель сказал , что в регламенте дано и по методике можно насчитать , если ...