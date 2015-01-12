Инновационный менеджмент(150113)

Добрый день. Необходим реферат+ презентация в PowerPoint по предмету Аудиовизуальные технологии обучения. ТЕМА: УРОВНИ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ. Требования к работе во вложении. Просьба указывать в сообщениях срок исполнения и цену (в рублях). Спасибо.
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Курсовая работа: два вопроса, одна задачка
Срок: желательно сегодня к 21.00 по Мск,
самое крайнее - завтра 02.00 по Мск, надо успеть еще переписать
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