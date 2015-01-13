1) Магистерская работа 2) На тему "Словотворення у сучасній італійській мові" 3) Плана нету, заверять нужно будет потом 4) С использованием как можно больше итальянских источников. Работа будет сдаваться преподу итальянского языка 5) Сроки выполнения - 3-4 месяца
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Нужен реферат по мировой экономике (А27).
План работы:
Введение.
Основная часть:
1.Страны СНГ. Понятие единого экономического пространства и общего рынка стран СНГ. Взаимодействие стран СНГ.
2.Международная торговля и факторы производства, доходы владельцев факторов производства, специализация факторов производства, теорема Рыбчинского.
Заключение
Список использованной литературы
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ!!!
Объем — 25 страниц.
Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично (сносками).
Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.
Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!
Интернет-ссылки в списке литературы не использовать! Нужны СВЕЖИЕ источники.
Оригинальность — 70 %.
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