Реферат по мировой экономике

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Нужен реферат по мировой экономике (А27).

План работы:

Введение.

Основная часть:

1.Страны СНГ. Понятие единого экономического пространства и общего рынка стран СНГ. Взаимодействие стран СНГ.

2.Международная торговля и факторы производства, доходы владельцев факторов производства, специализация факторов производства, теорема Рыбчинского.

Заключение

Список использованной литературы

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ!!!

Объем — 25 страниц.

Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично (сносками).

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы не использовать! Нужны СВЕЖИЕ источники.

Оригинальность — 70 %.

Указывайте цены и сроки. Цена фиксируется в российских рублях, поэтому в комментариях пишите цену в рублях!

Оплата — Яндекс.Деньги / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.

9 лет назад
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад