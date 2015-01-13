Расчетная часть курсовой

1) Магистерская работа 2) На тему "Словотворення у сучасній італійській мові" 3) Плана нету, заверять нужно будет потом 4) С использованием как можно больше итальянских источников. Работа будет сдаваться преподу итальянского языка 5) Сроки выполнения - 3-4 месяца
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нужно сделать расчетную часть курсовой по электрооборудованию.
10 страниц.
на картинке задание, что нужно сделать. в текстовом файле пример, как делать.
срок 5 дней
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