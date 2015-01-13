Расчетная часть курсовой

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки203 просмотра
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нужно сделать расчетную часть курсовой по электрооборудованию.

10 страниц.

на картинке задание, что нужно сделать. в текстовом файле пример, как делать.

срок 5 дней

9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад