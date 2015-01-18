Реферат по мировой экономике

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Нужен реферат по мировой экономике (А33).

План работы:

Введение.

Основная часть:

1.Страны СНГ. Понятие единого экономического пространства и общего рынка стран СНГ. Взаимодействие стран СНГ.

2. Этапы становления валютной системы: система “золотого стандарта”, Генуэзская, Бреттон - Вудская и Ямайская валютная системы.

Заключение

Список использованной литературы

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ!!!

Объем — 25 страниц.

Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично (сносками).

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы не использовать!

Оригинальность — 70 %.

Указывайте цены и сроки. Цена фиксируется в российских рублях, поэтому в комментариях пишите цену в рублях!

Оплата — Яндекс.Деньги / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.

9 лет назад
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
stars21
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$16
3 дня
Станислав успешно выполнил заказ, к тому же на день раньше срока. Все - в соответствии с требованиями. Большое спасибо!
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