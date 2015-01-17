Курсовая работа

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Дисциплина: Оценка стоимости ценных бумаг
Тема: Оценка стоимости права собственности ценных бумаг, представленных в виде обыкновенных именных акций в количестве ХХХХ штук ОАО "Х"
Кол-во страниц: 25
Оригинальность: 60%
Срок: 17.01.2015
Дополнительно:
Имеются методические рекомендации. Организация наша. Из методички:Объектом работы могут быть любые ценные бумаги: акции, облигации, векселя, а также производные финансовые инструменты. Исходные данные для курсовой работы студент может выбрать самостоятельно на основе своей будущей дипломной работы (в случае, если речь идет об акциях), либо воспользоваться информацией из открытых источников (сайты информационных агентств, аккредитованных при ФСФР России, либо сайты эмитента). В любом случае необходимо указывать в приложении исходный материал: правоустанавливающий и право подтверждающий документы, информацию из устава общества, протоколы, общих собраний, совета директоров и данные внешней бухгалтерской отчетности ( Ф №1,Ф №2). Проверка на анти плагиат на сайте Antiplagiat.ru.
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