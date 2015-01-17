Курсовая работа

Дисциплина: Оценка стоимости ценных бумаг

Тема: Оценка стоимости права собственности ценных бумаг, представленных в виде обыкновенных именных акций в количестве ХХХХ штук ОАО "Х"

Кол-во страниц: 25

Оригинальность: 60%

Срок: 17.01.2015

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