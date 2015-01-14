Реферат по психологии творчества

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки174 просмотра
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Требуется автор для написания реферата по психологии творчества. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Предмет: психология творчества

Объем: 30 листов

Цена: 1 200 р.

Срок общей сдачи работы: 20 января

Срок сдачи 1-й части: 17 января

В наличии план работы, дополнительные указания

9 лет назад
Dmitry_Key
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад