Диплом cпopтивный дocyг мoлoдeжи нa пpимepe oднoгo из cпopткoмлeкcов

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки127 просмотров
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Пpo6лeмы cпopтивнoгo дocyгa мoлoдeжи нa пpимepe oднoгo из cпopткoмлeкcoв

60

с практикой

к 2 февраля

спец-ть: менеджмент туризма

факультет соц-культ деятельность.

план на утверждение.

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9 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад