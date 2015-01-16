Общее устройство рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки158 просмотров
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Курсовая работа. 15 листов. Все оформлено в рамках. 2 чертежа. Нет никаких рекомендаций, приложений и методичек:) Срок до 29ого января.

9 лет назад
Diplomki
Артём 
31 годКазахстан
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад