Курсовая работа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок216 просмотров
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Требуется написать курсовую работу на тему:

"Анализ и оценка структуры, динамики продаж".

В наличии также имеются другие темы учебных работ.

9 лет назад
interser
Антон 
47 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
16 отзывов