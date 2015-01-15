Курсовая основы контроллинга

Сделать одно задание - на скане оно третье Срок: 16.01.2015, 20.00 по Мск Оформление: ворд
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Тема: Формирование системы управленческого учета.
посмотрите в интернете: Система управленческого учета как стратегический ресурс в конкурентной борьбе, Медведко К.А. там хорошо расписано про что работа)
Метод.указания в прикр.файле.
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