Курсовая основы контроллинга

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Заказ на курсовую по предмету Основы контроллинга

Тема: Формирование системы управленческого учета.

посмотрите в интернете: Система управленческого учета как стратегический ресурс в конкурентной борьбе, Медведко К.А. там хорошо расписано про что работа)

Метод.указания в прикр.файле.

9 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад