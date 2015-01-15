Диплом+программа, задача принятия решения

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки175 просмотров
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диплом

Maтeмaтичecкиe мoдeли мнoгoкpитepиaльныx зaдaч пpинятия peшeний.

+ программа на любом языке, которая решает задачу выбора оптимального набора

до 1 марта

стоимость в рублях?

9 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад