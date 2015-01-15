Диплом+программа, задача принятия решения

Добрый день! Нужно выбрать тему для диплома: специальность ГМУ. практику проходить по месту работы в автоцентре. нужно как то связать государственное регулирование автоэкспертизы, или что-то придумать с законом об ОСАГО . очень часто обращаются недовольные клиенты, которых не устраивает ...